Україна отримає нові поставки американського газу

Група Нафтогаз узгодила із польською компанією ORLEN та американськими партнерами нові поставки американського LNG в Україну. Йдеться щонайменше про 300 млн куб м.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, підписання цієї угоди вирішує одразу дві важливі задачі.

По-перше, як він зазначив, це забезпечення додаткових обсягів імпортного газу, які вкрай потрібні в опалювальний сезон через російські атаки.

"По-друге, наші партнери разом з експортно-кредитною агенцією Польщі KUKE надають нам кредитне плече для постоплати поставлених обсягів, що допомагає покривати дефіцит ліквідності в поточний момент", – поінформував Корецький.

Він додав, що зафіксовано основні умови та вже плануються поставки. Контракт з кредитним плечем (пост-оплата) та страхові інструменти підпишуть незабаром.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня стало відомо, що Група "Нафтогаз" веде переговори з окремими американськими виробниками про прямі поставки скрапленого природного газу в Україну.