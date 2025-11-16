Україна домовилась за постачання газу із Греції: із фінансуванням допоможуть

Україна домовилась про ще один коридор постачання газу із урядом Греції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", – зазначає Зеленський.

Президент додав, що є домовленості щодо фінансування цих поставок, вони мають покрити 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

"Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки – під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами – повне фінансування буде", – додав Зеленський.

Оновлено о 14:58. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що угоду вже підписано, а за словами Зеленського постачання розпочнеться з січня 2026 року.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними інституціями та анонсував кадрові рішення.