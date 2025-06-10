У трьох областях знеструмлення через негоду

Електроспоживання в Україні зменшується на фоні прохолоднішої погоди. А у трьох областях триває відновлення світла після негоди.

Про це повідомляє "Укренерго".

Через грози та сильний вітер у ніч проти понеділка без електроенергії залишилися 29 населених пунктів у трьох областях. Бригади обленерго працюють над відновленням живлення і планують завершити роботи до кінця дня.

Станом на 9:30 ранку 10 червня споживання електроенергії в Україні знизилось на 7,7% у порівнянні з попереднім днем. Причиною стало зниження температури повітря та ясна погода, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.

Водночас енергетики нагадують: українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих російських атак. Роботи на пошкоджених об'єктах тривають.

З огляду на це, споживачів закликають вмикати потужні електроприлади у денні години — з 10:00 до 18:00. Це допомагає знизити навантаження у вечірній пік.

Нагадаємо:

В Україні через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.