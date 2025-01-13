У Сумській області безпілотник впав на енергооб'єкт: без світла 185 населених пунктів

У Сумській області на територію об'єкта критичної інфраструктури впав безпілотник, без світла 185 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 13 січня російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади", - йдеться у повідомленні.

Без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів.

Зазначається, що ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

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