В Сумской области беспилотник упал на энергообъект: без света 185 населенных пунктов

В Сумской области на территорию объекта критической инфраструктуры упал беспилотник, без света 185 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины", - говорится в сообщении.

Без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.

Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.

Напомним:

В Житомирской области применяются аварийные отключения электроэнергии.