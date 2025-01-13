В Сумской области беспилотник упал на энергообъект: без света 185 населенных пунктов
В Сумской области на территорию объекта критической инфраструктуры упал беспилотник, без света 185 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, 13 января российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины", - говорится в сообщении.
Без энергоснабжения осталось 185 населенных пунктов Конотопского и Сумского районов.
Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения перешли на резервное питание.
Напомним:
В Житомирской области применяются аварийные отключения электроэнергии.