Росіяни готуються до рекордно низької ціни на нафту – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України виявила аналітичний звіт російського фонду, який передбачає падіння ціни нафти у найближчий час до 40-50 доларів за барель.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 роках можуть впасти до 40–50 доларів за барель, – про це йдеться у звіті російського фонду "Росконгрес". Нині барель коштує 66–68 доларів, але ринок переживає "нову цінову війну", – йдеться у повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки припустили, що ОПЕК+ на тлі кон'юнктури світового ринку енергоресурсів не може домовитись про скорочення видобутку нафти, це впливає на зниження ціни.

У Службі додали, що додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії.

Нагадаємо:

ОПЕК+ досягла попередньої домовленості про збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день з вересня, повідомили в неділю три джерела на тлі зростаючих побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні, пов'язаних з Росією.

Ціни на нафту зросли на 1% у четвер 7 серпня, припинивши п’ятиденну серію втрат, через ознаки стабільного попиту в США, хоча напередодні вони знизилися на тлі заяв Трампа про "прогрес у переговорах з Москвою".