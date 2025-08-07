Нафта відреагувала на заяву Трампа про "прогрес у переговорах з Москвою"

Ціни на нафту зросли на 1% у четвер, припинивши п’ятиденну серію втрат, через ознаки стабільного попиту в США, хоча напередодні вони знизилися на тлі заяв Трампа про "прогрес у переговорах з Москвою".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 62 центи, або на 0,9%, до $67,51 за барель, тоді як нафта WTI в США коштувала $65,03 за барель, що на 68 центів більше, або на 1,1%.

Обидва бенчмарки знизились приблизно на 1% до найнижчого рівня за вісім тижнів у середу після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах з Москвою.

Трамп може зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня, заявив один із представників Білого дому в середу, хоча США продовжують підготовку до введення вторинних санкцій, зокрема, щодо Китаю, з метою змусити Москву припинити війну в Україні.

Росія є другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Попри це, нафтові ринки підтримувала більша, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США минулого тижня. Адміністрація енергетичної інформації США повідомила в середу, що запаси нафти в США знизились на 3 мільйони барелів, до 423,7 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 1 серпня, перевищивши очікування аналітиків, які передбачали скорочення на 591 000 барелів.

Запаси зменшились через збільшення експорту нафти з США та зростання завантаження нафтопереробних заводів, зокрема на узбережжі Мексиканської затоки, яке є найбільшим нафтопереробним регіоном країни, та на Західному узбережжі, де завантаження досягло найвищого рівня з 2023 року.

Однак глобальна макроекономічна невизначеність після того, як США оголосили про нові мита на індійські товари, обмежила зростання цін.

У середу Трамп ввів додатковий 25% тариф на індійські товари через їх імпорт російської нафти. Новий імпортний податок набуде чинності через 21 день після 7 серпня.

Нагадаємо:

Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин

Трамп назвав зустріч "продуктивною".

У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.