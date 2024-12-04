У Міненерго кажуть, що транзит газу РФ через Україну все ж зупиниться 1 січня

Все вказує на те, що зупинка транзиту російського газу територією України станеться 1 січня.

Про це заявив заступник глави Міністерства енергетики Роман Андарак, пише"Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Енергореформу".

"Те, що здавалося неможливим ще кілька років тому, стає реальністю. З 1 січня все вказує на те, що транзит газу з РФ зупиниться", - сказав він.

За його словами, транзит більше не буде вирішальним елементом поставок для Європи й для регіонів України.

"Наш оператор ГТС має певні успіхи щодо розвитку альтернативних поставок газу з інших джерел", - додав Андарак.

Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.