В Минэнерго говорят, что транзит газа РФ через Украину все же остановится 1 января

Все указывает на то, что остановка транзита российского газа по территории Украины произойдет 1 января.

Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики Роман Андарак, пишет"Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Энергореформу".

"То, что казалось невозможным еще несколько лет назад, становится реальностью. С 1 января все указывает на то, что транзит газа из РФ остановится", - сказал он.

По его словам, транзит больше не будет решающим элементом поставок для Европы и для регионов Украины.

"Наш оператор ГТС имеет определенные успехи по развитию альтернативных поставок газа из других источников", - добавил Андарак.

Напомним:

Приостановка транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.