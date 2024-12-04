В Минэнерго говорят, что транзит газа РФ через Украину все же остановится 1 января
Все указывает на то, что остановка транзита российского газа по территории Украины произойдет 1 января.
Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики Роман Андарак, пишет"Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Энергореформу".
"То, что казалось невозможным еще несколько лет назад, становится реальностью. С 1 января все указывает на то, что транзит газа из РФ остановится", - сказал он.
По его словам, транзит больше не будет решающим элементом поставок для Европы и для регионов Украины.
"Наш оператор ГТС имеет определенные успехи по развитию альтернативных поставок газа из других источников", - добавил Андарак.
Напомним:
Приостановка транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа
Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.
Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.