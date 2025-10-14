Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У кількох районах Києва зникло світло

Артур Крижний — 14 жовтня, 20:16
У кількох районах Києва зникло світло
Getty Images

У кількох районах Києва зникло світло через перенавантаження мережі та проблему на одному з енергооб'єктів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У соцмережах повідомляють, що частково знеструмлено також київське метро.

Зелене - світло є, Червоне - світло немає. Київ
Зелене - світло є, Червоне - світло немає. Київ
Дані моніторингового проєкту "СвітлоБот"

Оновлено о 20:21. Дані моніторингового проєкту "СвітлоБот" вказують, що відключення спостерігаються здебільшого в Печерському районі Києва.

Оновлено о 20:24. За даними КМДА, у зв'язку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергооб'єктів столиці. Частково зникло світло в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

"Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання", - додали в КМДА.

Нагадаємо:

Увечері 14 жовтня в Україні почалися екстрені відключення світла в окремих областях.

Останні новини