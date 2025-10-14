У кількох районах Києва зникло світло через перенавантаження мережі та проблему на одному з енергооб'єктів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У соцмережах повідомляють, що частково знеструмлено також київське метро.

Зелене - світло є, Червоне - світло немає. Київ Дані моніторингового проєкту "СвітлоБот"

Оновлено о 20:21. Дані моніторингового проєкту "СвітлоБот" вказують, що відключення спостерігаються здебільшого в Печерському районі Києва.

Оновлено о 20:24. За даними КМДА, у зв'язку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергооб'єктів столиці. Частково зникло світло в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

"Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання", - додали в КМДА.

Нагадаємо:

Увечері 14 жовтня в Україні почалися екстрені відключення світла в окремих областях.