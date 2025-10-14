В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах проблеми

Увечері 14 жовтня в Україні почалися екстрені вимкнення світла в окремих областях: Донецькій та Дніпропетровській.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Увечері. Дніпропетровська і Донецька області пішли в екстрені відключення", - повідомив він.

Крім того, за повідомленнями ДТЕК, у Київській області також запроваджено екстрені відключення світла.

"У Бориспільському, Броварському та Обухівському районах введено екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", - повідомляє енергооператор.

Про екстрені відключення також повідомили в обленерго Сумської та Кіровоградської області.

Оновлено о 18:26. За даними Міненерго, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення.

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі. На Чернігівщині обленерго наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Оновлено о 19:00. За повідомленням ДТЕК на Київщині скасували екстрені відключення.

Нагадаємо:

У ніч на 14 жовтня російські окупанти атакували Україну 96-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, 69 дронів вдалося знешкодити, але 27 влучили.