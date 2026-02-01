У Києві повернули тепло у 2700 будинків – Кулеба

У Києві 1 лютого повернули опалення 2700 будинкам, ще понад 600 без опалення

Від учорашнього вечора тепло у Києві вже повернули у понад 2 700 будинків, однак ще 693 будинки залишаються без опалення.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, частина будинків досі без тепла через наслідки останнього ворожого обстрілу, а найскладніша ситуація — у Солом'янському та Печерському районах.

До робіт додатково залучили 114 бригад і понад 500 працівників, зокрема фахівців з інших регіонів та "Укрзалізниці". Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів незламності задіяли 69 мобільних котелень.

Водопостачання та водовідведення, за словами Кулеби, працюють у штатному режимі.

Нагадаємо:

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що ще тисяча багатоповерхівок залишаються без теплопостачання після підключень за попередню добу.