У четвер світло українцям не вимикатимуть

У четвер 16 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на денний час з 10:00 до 16:00.

Водночас громадян закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Внаслідок російських ударів по енергетиці на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях.