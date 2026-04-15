У четвер світло українцям не вимикатимуть
Getty images
У четвер 16 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.
Про це повідомляє "Укренерго".
Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на денний час з 10:00 до 16:00.
Водночас громадян закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо:
Внаслідок російських ударів по енергетиці на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях.