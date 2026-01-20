Ціни на нафту відреагували на розвиток подій довкола Гренландії

Ціни на нафту у вівторок незначно зросли: підтримку дав слабший долар, тоді як ринки стежать за погрозами президента США Дональда Трампа підвищити мита для європейських країн через його намір купити Гренландію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent додали 15 центів (0,2%) — до $64,09 за барель. Лютневий контракт WTI, який спливає у вівторок, зріс на 14 центів (0,2%) — до $59,58.

Активніше торгований березневий контракт WTI подорожчав на 6 центів (0,1%) — до $59,40. У понеділок контракти WTI не мали розрахункової ціни через вихідний у США (День Мартіна Лютера Кінга).

"Слабший долар США забезпечив певну підтримку нафті та ширшому "кошикові" сировинних товарів", — зазначили у вівторок стратеги ING із сировинних ринків. Слабший "гринбек" робить нафтові контракти, номіновані в доларах, дешевшими для покупців з іншими валютами.

За оцінкою ING, ціни тримаються відносно добре попри загальний перехід ринків у режим risk-off, що сталося після нового загострення торговельної напруги між США та Європою через вимоги Трампа щодо Гренландії.

На вихідних страхи нового витка торговельної війни посилилися після заяви Трампа, що він запровадить додаткові 10% мита з 1 лютого на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Британії — і підвищить їх до 25% з 1 червня, якщо не буде досягнуто угоди щодо Гренландії.

Нагадаємо:

У понеділок світові фондові ринки просіли, а долар ослаб проти "тихих гаваней" — єни та швейцарського франка — після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими тарифами на товари з європейських країн, які виступають проти його планів щодо "поглинання" Гренландії.