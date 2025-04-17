Inzhur заявляє, що суд заборонив будівництво електростанції за контрактом з "Укренерго"
Києво-Святошинський районний суд за клопотанням окружної прокуратури наклав арешт на земельну ділянку і заборонив будівництво газопоршневої електростанції, яка будується на виконання контракту з "Укренерго".
Про це повідомив власник інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій, яка займається фінансуванням будівництва.
"Постанова оголошена на будівельному майданчику 21 березня 2025 року, і відтоді ми не можемо здійснювати будівництво електростанції вартістю понад 20 мільйонів доларів", - повідомив він.
За словами Журжія, такі дії прокурора гарантують неможливість будівництва електростанції в заявлений термін.
Інвесткомпанія Inzhur у серпні 2024 року зобов'язалася протягом 12 місяців побудувати газопоршневу електростанцію на 18 МВт, а "Укренерго" - протягом 5 років оплачувати допоміжні послуги.
Компанія залучила 12 мільйонів доларів, ще 8 мільйонів мали надати держбанки. Загальна потужність 2 чергових 35 МВт, а вартість - 20-22 мільйони доларів.
Однак місцеві жителі були проти будівництва, стверджує Журжій, через загрозу ударів з боку ворога по електростанції.
Журжій заявляє, що хоча порушень не було виявлено, а будівництво підтримано громадою та РВА, прокуратура наполягала на арешті ділянки, посилаючись на самочинне будівництво і на те, що воно здійснюється на газопроводі високого тиску і в межах охоронної зони 10 метрів. За його словами, це не відповідає дійсності.
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