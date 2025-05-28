Нафта відреагувала на рішення США обмежити експорт Chevron з Венесуели

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори враховували ризики для постачання після того, як США заборонили компанії Chevron експортувати нафту з Венесуели відповідно до нової авторизації на активи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 25 центів, або 0,4%, до $64,34 за барель станом на 03:45 GMT, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 24 центи, або 0,4%, до $61,13 за барель.

Адміністрація Трампа видала нову авторизацію для Chevron, яка дозволяє компанії зберігати свої активи у Венесуелі, але забороняє експортувати нафту або розширювати діяльність. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Втрата венесуельської нафти Chevron на ринку США залишить американські нафтопереробні заводи без необхідного обсягу і змусить їх більше покладатися на нафту з Близького Сходу", — написав у своїй аналітичній записці Роберт Ренні, керівник стратегії сировинних товарів і вуглецю в банку Westpac.

Президент США Дональд Трамп скасував попередню ліцензію 26 лютого.

Останніми роками ліцензії, надані Chevron та іншим іноземним компаніям, сприяли невеликому відновленню нафтовидобутку у Венесуелі, який під санкціями досяг приблизно 1 мільйона барелів на добу.

Однак зростання цін у середу було обмежене очікуваннями, що ОПЕК+ ухвалить рішення про збільшення видобутку на запланованій на цьому тижні зустрічі.

Повне засідання Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомих як ОПЕК+, заплановане на середу, хоча зміни в політиці не очікуються. За словами джерел, рішення про збільшення видобутку у липні може бути ухвалене в суботу, коли вісім країн-учасниць проведуть окремі переговори.

"Ціни на нафту змінювалися незначно останні кілька сесій, оскільки галузь загалом готується до надлишкової пропозиції у другій половині року", — зазначила старший ринковий аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Вона також додала, що невиконання країнами ОПЕК квот на видобуток і торгова політика Трампа негативно впливають на світовий попит на нафту.

Ринок також отримав деяку підтримку після того, як Трамп цього тижня заявив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

"Це підвищує ризик нових санкцій щодо Росії, що ставить під загрозу постачання російських енергоносіїв", — заявили в середу аналітики з ING.

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Нагадаємо:

Нафтовий експорт Венесуели у квітні впав майже на 20%, до 700 тисяч барелів на добу, через скасування поставок до компанії Chevron у США, що змусило судна розвернутися і залишили деякі порти порожніми.