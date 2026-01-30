США відкрили венесуельську нафту для своїх: країна послабила санкції

Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер послабила частину санкцій проти нафтового сектору Венесуели, щоб американським компаніям було легше продавати венесуельську нафту. У Білому домі також заявили, що незабаром можуть оголосити про подальше пом'якшення обмежень.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). Воно видало так звану генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям купувати, продавати, транспортувати, зберігати та переробляти венесуельську нафту. Водночас санкції, що стосуються видобутку, залишаються чинними.

Ліцензія також дозволяє операції, пов'язані з урядом Венесуели та державною компанією PDVSA, якщо це стосується експорту/реекспорту, продажу/перепродажу, постачання, зберігання, маркетингу, доставки або транспортування нафти венесуельського походження, включно з її переробкою — але лише для "встановлених" компаній зі США. При цьому документ прямо виключає компанії та фізосіб із країн-конкурентів, зокрема Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та Куби.

Окремо вказано, що ліцензія не дозволяє "нетипові" схеми розрахунків: умови, які не є комерційно обґрунтованими, обміни боргу, платежі золотом або розрахунки в цифровій валюті.

Контекст рішення — після того, як 3 січня США заявили про захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро під час операції в Каракасі. Трамп публічно говорив, що США мають намір контролювати продажі венесуельської нафти та доходи від них "невизначено довго", а також хоче, щоб у перспективі американські нафтокомпанії інвестували $100 млрд у відновлення видобутку Венесуели до історичних піків.

Тим часом Вашингтон і Каракас уже погодили первинну угоду на продаж 50 млн барелів венесуельської нафти; постачання, за повідомленнями, маркетують європейські трейдери Vitol і Trafigura. Нова генеральна ліцензія фактично розширює коло американських учасників, які можуть працювати з венесуельською нафтою в рамках дозволеного режиму.

