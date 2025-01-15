США ввели санкции на структуру РФ, которая управляет оккупированной Запорожской АЭС

Минфин США добавил в санкционный список против РФ "Федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", которое россияне создали на базе оккупированной украинской атомной станции.

Об этом говорится в обновленном санкционном списке Минфина США.

Кроме того, в список добавили генерального директора структуры Владислава Исаева. Он председательствует в должности с апреля 2024 года.

В октябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.

Предприятие страны-агрессора было создано после приказа Путина, в соответствии с которым объекты ЗАЭС были захвачены в собственность федерального правительства РФ.

Напомним:

Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года, с тех пор оккупанты регулярно обстреливали объект, что грозит ядерной катастрофой.