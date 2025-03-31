Споживання електроенергії зросло: українців закликають економити у вечірні години

В Україні зросло споживання електроенергії, тож мешканців закликають ощадливо користуватися електроприладами у пікові години.

Про це повідомляє "Укренерго".

Станом на 9:30 ранку 31 березня рівень споживання був на 13,3% вищим, ніж в той самий час у п'ятницю, 28 березня. Це пов'язано з початком робочого тижня та хмарною погодою, яка знижує ефективність побутових сонячних станцій.

Учора, 30 березня, максимальне навантаження зафіксували ввечері, однак воно було на 2,7% нижчим, ніж у неділю, 23 березня. Причина — тепліша погода.

В компанії просять українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 17:00 до 21:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо:

В Україні 24 березня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 11,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 21 березня.