Словакия хочет нормализовать отношения с Москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод "Турецкий поток"

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи с лидером России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

Эти слова противоречат позиции Европейского Союза, который пытается отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину в 2022 году. Они прозвучали на критическом этапе усилий по завершению войны.

Словакия и Венгрия, несмотря на членство в ЕС, стремятся сохранять политические контакты с Россией, которая обеспечивает большую часть их потребностей в нефти.

"Я хочу открыто сказать, что мы чрезвычайно заинтересованы в нормализации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией", - сказал Фицо во время встречи с Путиным на полях празднования годовщины Второй мировой войны в Китае.

"Давайте вернемся к тому, что всегда было типичным для экономического сотрудничества между странами", - добавил он.

ЕС пообещал до конца 2027 года полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, завершив десятилетия энергетических отношений с бывшим главным поставщиком газа. Но Венгрия и Словакия выступают против этого плана, заявляя, что переход на альтернативы приведет к росту цен.

"Хочу поблагодарить за безопасные и регулярные поставки газа, которые мы получаем через "Турецкий поток", - сказал Фицо во время встречи с Путиным.

"Турецкий поток" остается единственным газопроводом, транспортирующим российский газ в Европу после взрывов на "Северном потоке-1" в сентябре 2022 года и остановки транзита через Украину 1 января.

Справка:

В этом году Словакия импортировала около 1,7 млрд кубометров газа через Венгрию, которая имеет прямой доступ к "Турецкому потоку".