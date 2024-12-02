Словакия начала покупать газ у Азербайджана

С 1 декабря 2024 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставки газа крупнейшему государственному энергопоставщику Словакии - компании SPP.

Об этом сообщает пресс-служба SOCAR.

Поставка осуществляется в рамках краткосрочного пилотного договора между SOCAR и SPP, направленного на сотрудничество. Стороны намерены развивать долгосрочное энергетическое партнерство, говорится в сообщении.

Таким образом, вместе с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией, Словакия стала двенадцатой страной, которая получает азербайджанский газ.

Напомним:

Главный покупатель газа в Словакии, компания SPP, подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассматривает возможность долгосрочного соглашения, готовясь к потенциальной остановке российских поставок через Украину.