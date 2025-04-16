Нафта знижується на тлі побоювань щодо торговельної війни США та Китаю

Ціни на нафту знизилися, оскільки змінлива митна політика США викликає невизначеність, змушуючи трейдерів оцінювати вплив торговельної війни між США та Китаєм на світову економіку та попит на енергоносії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів (0,3%) — до $64,49 за барель. Нафта WTI втратила 16 центів (також 0,3%) і торгувалася на рівні $61,17.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2025 році світовий попит на нафту зростатиме найповільніше за останні п’ять років. При цьому зростання видобутку в США теж сповільниться через введені президентом Дональдом Трампом мита й відповідні заходи з боку торговельних партнерів.

"Інвестори й надалі не можуть знайти достатньо сильний поштовх для суттєвого відновлення ринку, оскільки очікується уповільнення глобального зростання на тлі тарифної політики США, що ставить під загрозу попит на нафту", — зазначив стратег із ринку IG Йєп Джун Ронг.

Цього року світовий попит на нафту, за оцінками МЕА, зросте на 730 тисяч барелів на добу — значно менше за попередній прогноз у 1,03 мільйона. Це скорочення більше за те, яке напередодні зробив ОПЕК.

"Як зазначило МEA, зростання попиту, ймовірно, залишатиметься помірним, а дисбаланс між пропозицією і попитом чинить тиск на ринок", — сказав Тецу Еморі, директор компанії Emori Fund Management.

"Якщо фондовий ринок, який нині перебуває під тиском через мита, покаже відновлення, ми можемо побачити зростання цін на нафту, і WTI може піднятися вище $65. Але без цієї підтримки ціни, найімовірніше, залишаться в районі $60", — вважає він.

Занепокоєння через зростання мит США, а також збільшення видобутку країнами ОПЕК+ (включно з Росією), вже спричинили падіння цін на нафту приблизно на 13% цього місяця.