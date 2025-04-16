Нефть снижается на фоне опасений относительно торговой войны США и Китая

Цены на нефть снизились, поскольку переменчивая таможенная политика США вызывает неопределенность, заставляя трейдеров оценивать влияние торговой войны между США и Китаем на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 18 центов (0,3%) - до $64,49 за баррель. Нефть WTI потеряла 16 центов (также 0,3%) и торговалась на уровне $61,17.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2025 году мировой спрос на нефть будет расти медленнее всего за последние пять лет. При этом рост добычи в США тоже замедлится из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин и ответных мер со стороны торговых партнеров.

"Инвесторы и в дальнейшем не могут найти достаточно сильный толчок для существенного восстановления рынка, поскольку ожидается замедление глобального роста на фоне тарифной политики США, что ставит под угрозу спрос на нефть", - отметил стратег по рынку IG Йеп Джун Ронг.

В этом году мировой спрос на нефть, по оценкам МЭА, вырастет на 730 тысяч баррелей в сутки - значительно меньше предыдущего прогноза в 1,03 миллиона. Это сокращение больше того, которое накануне сделал ОПЕК.

"Как отметило МЕА, рост спроса, вероятно, будет оставаться умеренным, а дисбаланс между предложением и спросом оказывает давление на рынок", - сказал Тецу Эмори, директор компании Emori Fund Management.

"Если фондовый рынок, который сейчас находится под давлением из-за пошлин, покажет восстановление, мы можем увидеть рост цен на нефть, и WTI может подняться выше $65. Но без этой поддержки цены, скорее всего, останутся в районе $60", - считает он.

Беспокойство из-за роста пошлин США, а также увеличение добычи странами ОПЕК+ (включая Россию), уже вызвали падение цен на нефть примерно на 13% в этом месяце.