Ціни на нафту відреагували на несподіване зростання запасів у США

Ціни на нафту зросли на тлі поновлення ядерних переговорів між Іраном і США, а несподіване зростання запасів нафти та пального в США викликало занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на Brent піднялися на 4 центи — до $64,95 за барель, тоді як американська нафта WTI подорожчала на 10 центів — до $61,67.

Обидва еталони раніше знижувалися на тлі даних Адміністрації енергетичної інформації США (EIA), згідно з якими минулого тижня запаси сирої нафти та пального несподівано зросли. Це сталося через максимальні за шість тижнів обсяги імпорту нафти та падіння попиту на бензин і дистиляти.

Запаси сирої нафти зросли на 1,3 млн барелів — до 443,2 млн барелів за тиждень, що завершився 16 травня, повідомили в EIA. Аналітики, опитані Reuters, очікували навпаки — зменшення на 1,3 млн барелів.

"Неочікуване зростання запасів, про яке повідомила EIA, створює тиск на ціни, особливо на WTI", — зазначив старший аналітик LSEG Oil Research Емріл Джаміл. Він додав, що це може стимулювати збільшення експорту нафти зі США до Європи та Азії.

Хіроюкі Кікукава, головний стратег інвесткомпанії Nissan Securities Investment, зазначив: "Попри занепокоєння через зростання американських запасів, деякі інвестори очікують, що в сезон літніх автоподорожей, який починається після Дня пам’яті, запаси зменшаться, що обмежить подальше падіння цін".

У середу обидва еталонні сорти нафти втратили по 0,7% після того, як міністр закордонних справ Оману повідомив, що п’ятий раунд ядерних переговорів між Іраном і США відбудеться в п’ятницю в Римі.

Ціни раніше в середу зростали після повідомлення CNN, що розвідка США припускає підготовку Ізраїлю до удару по іранських ядерних об’єктах, хоча неясно, чи було ухвалено остаточне рішення з цього приводу.

Іран є третім за обсягами видобутку серед країн ОПЕК, і можливий ізраїльський удар може порушити постачання нафти з країни.

Нагадаємо:

Ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон буде наполягати, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану.