Сирія відмовляється від нафти РФ заради поступок США

Сирія повідомила США про готовність різко скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів про виключення країни з американського списку держав — спонсорів тероризму.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Водночас усі співрозмовники агентства наголосили, що Вашингтон прямо не називав скорочення закупівель російської нафти умовою для скасування санкційного статусу Сирії.

Такий крок означав би суттєву зміну енергетичної політики Дамаска, який залишається залежним від російських постачань, попри політичне зближення із Заходом. Він також послабив би економічний вплив Москви в країні.

За словами сирійського аналітика Наввара Сабана, швидко замінити російську нафту без ризику дефіциту пального або подорожчання імпорту неможливо. Наслідки для Сирії залежатимуть від того, чи запропонують США альтернативних постачальників.

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Нагадаємо:

У травні Reuters повідомляв, Росія стала головним постачальником нафти до Сирії, незважаючи на зближення нового уряду із Заходом та поширену недовіру до Москви через її військову підтримку поваленого лідера Башара аль-Асада.