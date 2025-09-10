Експорт морем нафти РФ зріс до тримісячного максимуму

Поставки російської нафти морем піднялися до найвищого рівня за три місяці, головним чином завдяки збільшеним обсягам із чорноморського порту Новоросійськ. Це сталося на тлі посилених атак українських дронів, які порушили роботу нафтопереробної системи РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Середній чотиритижневий показник поставок становив близько 3,34 млн барелів на добу станом на 7 вересня - на 4% більше порівняно з попереднім періодом до 31 серпня.

За більш волатильними семиденними даними, відвантаження зросли на 200 тис. барелів на добу і досягли 3,9 млн барелів, свідчать дані Bloomberg.

Ймовірно, Росія переорієнтувала частину обсягів на Новоросійськ і балтійський порт Приморськ, щоб зменшити наслідки збоїв після української атаки наприкінці серпня, яка пошкодила інфраструктуру нафтопроводу і заводи, пов'язані з терміналом Усть-Луга.

Водночас останні дані показують відновлення потоків з цього напрямку. Збільшення експорту відбувається на тлі ризику нових санкцій.

Президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що готовий запровадити масштабні нові мита проти Індії та Китаю - найбільших покупців російської нафти, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, за умови що ЄС зробить аналогічні кроки. Європейський Союз тим часом розглядає нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній.

Крім того, Росія поступово нарощує видобуток у міру того, як альянс ОПЕК+ послаблює обмеження на пропозицію, хоча масштаби нинішніх збільшень обмежені компенсаційними скороченнями.

Нагадаємо:

Введення повної заборони на експорт автомобільного бензину призвело в серпні до припинення відвантажень з морських портів Росії.