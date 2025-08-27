Українська правда
Росіяни частково знищили фабрику ДТЕК на Донеччині

Володимир Тунік-Фриз — 27 серпня, 10:50
Російські загарбники вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, в результаті чого було зруйновано будівлю та серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу", – додали у поідомленні.

Там також зазначили, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Робота фабрики повністю зупинена, її потужності не придатні до роботи.

Нагадаємо:

Через російські обстрілі енергетичної інфраструктури Сум у місті майже не їздить громадський електротранспорт, а подача води відбувається із меншим тиском і не до усіх споживачів.

