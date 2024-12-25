Росія цілила у Харкові по енергетиці під час ракетної атаки – Терехов

Вранці 25 грудня ворог запустив по Харкову 12 ракет, всі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та обʼєктах електроенергетики.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу НЕК "Укренерго" введені спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго.

Він додав, що внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти під час масованої атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і більш ніж сотню ударних дронів. За його словами, захисникам вдалося збити більше 50 ракет і значну частину БПЛА.

Внаслідок ракетної атаки РФ на Харківщині 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.