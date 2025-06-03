РФ вдарила по газовій інфраструктурі Краматорська: тисячі жителів без газу

РФ минулої доби обстріляли систему газопостачання Краматорська Донецької області, в результаті чого близько 3 тисяч жителів залишились без газу.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

"Минулої доби ворог завдав удару по місту, завдавши пошкоджень системі газопостачання. Зокрема, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без газопостачання опинилось 2788 абонентів селища Ясногірка та 1 відділення радгоспу "Ясногорівський".

"Точні наслідки від обстрілу встановлюються та за умов безпекової ситуації газовики приступлять до ліквідації пошкоджень, аби якомога швидше повернути людям блакитне паливо", - зазначили у міській раді.

У пресслужбі додали, що аварійна бригада Краматорського УГГ оперативно локалізувала аварійну ситуацію.

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