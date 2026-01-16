У Міненерго очікують на підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу

Уряд очікує від Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) перегляду прайс-кепів (цінових обмежень) на короткострокових ринках електроенергії задля залучення додаткового імпорту у денний час.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль, пише профільне видання ExPro.

"Працюємо спільно з НКРЕКП стосовно зміни прайскепів, щоб вирівняти добовий прайс-кеп до рівня нічного.

У нас зараз перекос: на нічні години імпорт закуповується в повному обсязі, абсолютно під зав'язку фізичних спроможностей, удень, на жаль, сьогодні менше 30% від фізичної спроможності імпортується.

Сподіваюсь, що найближчими днями НКРЕКП прийме відповідне рішення. Уряд свої рекомендації надав", – сказав Шмигаль 16 січня.

Наразі діє такий рівень граничних цін на ринку електроенергії:

Для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (ВДР):

максимальні граничні ціни

із 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

із 07:00 до 11:00 – 6900 грн/МВт-год;

із 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-год;

із 17:00 до 23:00 – 15 000 грн/МВт-год;

із 23:00 до 00:00 – 6900 грн/МВт-год.

мінімальна гранична ціна

протягом доби – 10 грн/МВт-год.

Прайс-кепи для балансувального ринку:

максимальні граничні ціни

із 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год;

із 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-год;

із 17:00 до 23:00 – 16 000 грн/МВт-год;

із 23:00 до 00:00 – 8250 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна

протягом доби – 0,01 грн за МВт-год.

Нагадаємо:

НКРЕКП скоротить строки та спростить вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання та виходу на ринок виробників електричної енергії з об'єктів розподіленої генерації.