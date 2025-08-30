Чистий прибуток "Роснефти" впав на 68% – Сєчин

Генеральний директор російської компанії "Роснефть" заявив, що чистий прибуток компанії впав на понад 68% до 3 млрд доларів у першому півріччі 2025 року через низькі ціни на нафту, які були спричинені збільшенням видобутку Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК.

Про це повідомляє Reuters.

Коментарі глави найбільшого російського нафтовиробника Ігоря Сечина, соратника Путіна, стали першими за останні місяці ознаками занепокоєння Росії щодо стратегії ОПЕК+ щодо прискорення збільшення видобутку.

Сечин відомий своїм скептичним ставленням до співпраці з ОПЕК. Він заявляв, що скорочення видобутку групою стимулювало зростання видобутку в США, які за останні роки стали провідним виробником нафти в світі.

Джерела в галузі повідомляють, що Росія висловила свою стурбованість на засіданнях ОПЕК+ щодо швидшого, ніж планувалося, збільшення видобутку, хоча в кінцевому підсумку вона підтримала ці кроки.

ОПЕК+, куди входить РФ, протягом кількох років скорочували видобуток, щоб підтримати ціни на нафту.

Група, яка видобуває близько половини світової нафти, цього року змінила курс, прагнучи відвоювати частку ринку, частково під впливом закликів президента США Дональда Трампа до ОПЕК збільшити видобуток.

Сечин зазначив, що, за даними "Роснефти" та провідних енергетичних агентств, надлишок на світовому ринку нафти у четвертому кварталі досягне 2,6 млн барелів на добу, а у 2026 році знизиться до 2,2 млн барелів на добу.

Він повторив свою критику жорсткої монетарної політики Центрального банку Росії, яка, на його думку, підтримує сильний рубль.

Нагадаємо:

Російський нафтовий експортний термінал Усть-Луга працюватиме на рівні близько 350 000 барелів на день у вересні, або приблизно на половину своєї звичайної потужності, після пошкодження трубопровідної інфраструктури в результаті атак українських дронів.