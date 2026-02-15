Дрони вдарили по порту і паливних баках на чорноморському узбережжі РФ

Чорноморський прибережний регіон РФ зазнав масованої атаки дронів уночі — повідомляють про пошкодження інфраструктури в порту Тамань і паливних резервуарів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Сили ППО протягом ночі відбивали атаки безпілотників у Краснодарському краї, написав у Telegram губернатор Веніамін Кондратьєв.

Найбільших ушкоджень зазнав населений пункт Волна у Темрюкському районі, де розташований порт Тамань. За словами губернатора, під удар потрапили резервуар із паливом, складські приміщення та портові термінали.

Для гасіння кількох пожеж залучили 126 рятувальників і 34 одиниці техніки. Двох людей госпіталізували, їм надають медичну допомогу, повідомили посадовці.

Порт Тамань розташований на півострові — навпроти Криму через протоку. У 2014 році Росія анексувала Крим у України. Об'єкт, який атакували й у грудні, обробляє нафту, скраплений нафтовий газ, зерно, добрива та інші вантажі.

В інших районах прибережне місто Сочі зазнало однієї з найтриваліших і найінтенсивніших атак, заявив мер Андрій Прошунін. Про незначні пошкодження також повідомляли там і в селі Юрівка поблизу Анапи, кажуть місцеві посадовці.

Росія неодноразово завдавала ударів по українських містах і пошкоджувала енергетичну інфраструктуру, застосовуючи залпи крилатих і балістичних ракет разом із "роями" ударних дронів, залишаючи сотні тисяч людей без електрики й опалення під час морозів.

Україна відповідає атаками на російські НПЗ, нафтові термінали, порти та елементи енергомережі в південних і прикордонних регіонах.

Нагадаємо:

У ніч на 15 лютого противник атакував 83 БпЛА, з яких, за даними Повітряних сил, 55 є збитими та подавленими.