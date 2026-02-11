Після обстрілів РФ є знеструмлення в трьох областях, найскладніша ситуція – на Київщині та Одещині

Станом на 11 лютого після чергових обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені.

Про це повідомляє перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він зазначив, що ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають.

"Складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя", – поінформував Некрасов.

За його словами, окрім графіків погодинних відключень електроенергії, в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Нагадаємо:

11 лютого у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).