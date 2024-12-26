Подсанкционное российское судно с газом провалило поиски покупателя несмотря на четырехмесячное мировое турне

Судно, перевозившее санкционную партию российского сжиженного природного газа, похоже, разгружает топливо в хранилище на дальнем востоке страны, не найдя покупателя, готового обойти ограничения США, несмотря на четырехмесячное кругосветное путешествие.

Об этом пишет Bloomberg.

Танкер "Пионер", перевозивший груз с российского завода "Арктик СПГ 2", пришвартовался возле плавучего хранилища "Коряк" на Камчатке. Газ, вероятно, будет храниться там до тех пор, пока не будет найден покупатель.

Проекты "Арктик СПГ 2", "Пионер" и "Коряк" попали под санкции США.

Компания Pioneer была замечена на спутниковых снимках, когда в начале августа забирала первую партию газа с завода "Арктик СПГ 2" - несмотря на то, что она замаскировала это перемещение с помощью ложной информации о местонахождении - но затем потратила более четырех месяцев на поиски покупателя.

Это длительное путешествие подчеркивает, насколько американские ограничения мешают планам Москвы увеличить экспорт СПГ втрое к 2030 году.

Хотя с "Арктик СПГ 2", самого нового российского завода, было экспортировано несколько партий, все они были отправлены судами "теневого флота", и ни одна из них не пришвартовалась в иностранном порту, поскольку потенциальные покупатели опасаются возмездия со стороны США.

Напомним:

Российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля в ноябре 2024 года из-за западных санкций.