ОСББ можуть скористатися кредитами на енергоефективність: які умови

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть скористатися кредитами від Фонду декарбонізації для збільшення енергоефективності своїх будинків.

Про це заявила перша заступниця голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Малая під час презентації плану енергоефективної відбудови України, повідомляє Укрінформ.

"Ми внесли зміни у порядок використання коштів фонду, щоб пільговими кредитами також могли скористатися ОСББ для подальшого отримання грантів у Фонді енергоефективності", - сказала вона.

Малая зауважила, що Фонд декарбонізації надає пільгові кредити під ставку 9% річних на 10 років. Такі кредити може отримати як приватний бізнес, так і комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування, енергосервісні компанії.

Крім того, у кінці 2024 року Фонд декарбонізації отримав ліцензію на надання послуг лізингу та факторингу.

"Тому цьогоріч ми запускаємо програми, які допоможуть бізнесу і громадам отримати енергоефективне обладнання у лізинг", - сказала Малая.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року АТ "Фонд декарбонізації ", кошти якого спрямовують на фінансування енергоефективних проєктів, акумулював 379 млн грн надходжень від сплати податку на СО2 і почав розглядати заявки на реалізацію таких проєктів.

Держенергоефективності очікує, що у 2025 році АТ "Фонд декарбонізації" отримає 1,75 млрд грн надходжень від податку на викиди вуглецю.