ОПЕК оцінить свої виробничі потужності на зустрічі у Відні
Делегати ОПЕК+ планують зустрітися у Відні 18 і 19 вересня, щоб обговорити методологію оцінки максимальних виробничих потужностей для групи з 22 виробників.
Про це повідомляє Reuters.
Питання, яке обговорюватимуть члени ОПЕК+ є суперечливим, оскільки деякі члени, такі як ОАЕ, збільшили свої виробничі потужності, наполягаючи на підвищенні квот, тоді як інші, наприклад африканські члени, зазнали спаду.
Раніше міністри країн членів ОПЕК+ попросили штаб-квартиру розробити механізм оцінки максимальних стійких виробничих потужностей для кожного члена, який буде використовуватися як орієнтир для їх базових показників виробництва на 2027 рік.
На зустрічі у Відні буде обговорено методологію такої оцінки, водночас остаточне рішення ухвалять під час зустрічі пізніше цього року.
Базові показники — це рівні виробництва, від яких кожна країна-член здійснює скорочення або збільшення. ОПЕК+ обговорює нові базові показники протягом останніх кількох років.
Збільшення обсягів виробництва показало, що багато членів, таких як Ірак і Росія, намагаються досягти цільових рівнів виробництва, тоді як інші, такі як Саудівська Аравія та ОАЕ, які інвестували значні кошти в свої енергетичні сектори, отримали вигоду.
Нагадаємо:
У п'ятницю ціни на нафту впали через ознаки можливого зниження попиту в США і загальний надлишок нафти на ринку, що переважує ризики перебоїв поставок через конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні.