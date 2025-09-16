ОПЕК оцінить свої виробничі потужності на зустрічі у Відні

Делегати ОПЕК+ планують зустрітися у Відні 18 і 19 вересня, щоб обговорити методологію оцінки максимальних виробничих потужностей для групи з 22 виробників.

Про це повідомляє Reuters.

Питання, яке обговорюватимуть члени ОПЕК+ є суперечливим, оскільки деякі члени, такі як ОАЕ, збільшили свої виробничі потужності, наполягаючи на підвищенні квот, тоді як інші, наприклад африканські члени, зазнали спаду.

Раніше міністри країн членів ОПЕК+ попросили штаб-квартиру розробити механізм оцінки максимальних стійких виробничих потужностей для кожного члена, який буде використовуватися як орієнтир для їх базових показників виробництва на 2027 рік.

На зустрічі у Відні буде обговорено методологію такої оцінки, водночас остаточне рішення ухвалять під час зустрічі пізніше цього року.

Базові показники — це рівні виробництва, від яких кожна країна-член здійснює скорочення або збільшення. ОПЕК+ обговорює нові базові показники протягом останніх кількох років.

Збільшення обсягів виробництва показало, що багато членів, таких як Ірак і Росія, намагаються досягти цільових рівнів виробництва, тоді як інші, такі як Саудівська Аравія та ОАЕ, які інвестували значні кошти в свої енергетичні сектори, отримали вигоду.

