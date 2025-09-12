Ціни на нафту відреагували на побоювання щодо попиту в США

У п'ятницю ціни на нафту впали через ознаки можливого зниження попиту в США і загальний надлишок нафти на ринку, що переважує ризики перебоїв поставок через конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 49 центів, або 0,74%, до $65,88 за барель. Американська WTI подешевшала на 51 цент, або 0,82%, до $61,86.

"Боротьба з інфляцією в США ще не завершена, і це послаблює перспективи попиту на нафту в найбільшій економіці світу. Навіть геополітичні потрясіння не підтримують ціни, адже фундаментальні показники свідчать про надлишкову пропозицію і слабкий попит", - зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За урядовими звітами, споживчі ціни в США в серпні зросли найшвидше за останні сім місяців, а кількість нових заявок на допомогу з безробіття зросла. Це посилює очікування, що Федеральна резервна система вже наступного тижня знизить відсоткові ставки, щоб стимулювати економіку, що може підняти попит на нафту.

Хоча на початку тижня ціни на нафту зростали на тлі ризику перебоїв поставок через війну та конфлікти, з четверга котирування різко впали, знищивши весь попередній приріст.

Падіння почалося після звіту Міжнародного енергетичного агентства, яке заявило, що світові поставки нафти цього року зростатимуть швидше, ніж очікувалося, через плани збільшення видобутку ОПЕК+ (ОПЕК і союзники, зокрема Росія).

У власному звіті ОПЕК не змінила прогноз доволі високого зростання світового попиту на нафту у 2025-2026 роках, вказавши на стійке зростання світової економіки.

На ринок впливають суперечливі фактори: надлишкова пропозиція і короткострокові ризики перебоїв, але геополітичні побоювання вже слабкіше підтримують ціни, зазначає SDIC Futures.

У неділю ОПЕК+ вирішила підвищити квоти на видобуток з жовтня, адже Саудівська Аравія прагне повернути частку ринку.