Нова наглядова рада "Укренерго" обрала голову та заступника

Новопризначена наглядова рада НЕК "Укренерго" 12 грудня провела перше засідання: обрали голову та заступника.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Головою наглядової ради став незалежний представник Єппе Кофод, а його заступником — представник держави Анатолій Гулей.

Крім того, наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, та визначилася з їхніми керівниками.

Загалом, Наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави, нагадали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

У вересні наглядова рада "Укренерго" звільнила голову правління Володимира Кудрицького попри заперечення міжнародних партнерів; двоє незалежних членів ради пішли у відставку через політичний тиск.

У кінці листопада Кабінет міністрів України погодив 4 кандидатури на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

Вже в грудні Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ "НЕК "Укренерго" як представників держави.