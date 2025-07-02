Експорт нафти з Мексики обвалився через найнижчий рівень видобутку за 46 років

Видобуток нафти в Мексиці стрімко скорочується і наближається до рівнів кінця 1970-х років, що створює загрозу для нафтопереробників США у період, коли їм особливо потрібна сировина з Мексики.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Скорочення видобутку, разом із запуском найбільшого нафтопереробного заводу країни Dos Bocas, суттєво зменшило обсяги нафти для експорту. За даними Bloomberg, у червні експорт упав до 529 тисяч барелів на добу — найнижчого рівня за весь час спостережень.

"Проблеми Pemex із виплатами боргів постачальникам лише погіршили ситуацію — компанія й так боролася зі старіючими родовищами", — каже аналітик S&P Global Жоао Лопес. — "Відсутність значних нових відкриттів також ставить під сумнів майбутнє нафтової галузі".

Середній обсяг видобутку нафти в Мексиці у 2025 році становить 1,6 млн барелів на добу — це найнижчий показник із 1979 року, коли родовище Кантарель лише починало розроблятись. Мексика досі не змогла знайти родовище, яке за масштабами наближалося б до Кантареля з його 35 мільярдами барелів. Для порівняння: одне з останніх відкриттів — родовище Zama — містить близько 800 млн барелів.

Скорочення видобутку відбувається якраз у той час, коли американські НПЗ працюють на максимумі, щоб забезпечити попит на пальне влітку. Зниження мексиканського експорту ще більше посилює дефіцит важкої сірчистої нафти, на якій спеціалізуються американські нафтопереробники.

Додатково ситуацію ускладнюють санкції США проти Венесуели та митна війна з Канадою, через що постачання з цих країн також скоротились.

Це, своєю чергою, підштовхує вгору ціни на нафту подібної якості з Мексики та Канади — двох найбільших постачальників сировини до США. Минулого місяця канадська нафта сягнула найвищої ціни за понад два роки.

Ситуація погіршується через фінансові проблеми державної компанії Pemex, яка боргує близько 20 мільярдів доларів своїм підрядникам — зокрема, сервісним компаніям у сфері видобутку. Через затримки з оплатою почалися скасування контрактів і протести в нафтогазових регіонах.

Хоча компанія обіцяла розрахуватися з боргами ще до березня, тепер вона очікує "нормалізації ситуації" лише цього місяця. У найближчі три тижні Pemex планує презентувати нову стратегію розвитку після того, як торік зазнала збитків майже на $30 мільярдів.

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Нагадаємо:

Нафтовий експорт Венесуели у квітні впав майже на 20%, до 700 тисяч барелів на добу, через скасування поставок до компанії Chevron у США, що змусило судна розвернутися і залишили деякі порти порожніми.