"Нафтогаз" заперечує зволікання з поверненням 1,6 мільярда гривень: відповідь компанії

НАБУ та САП заявили, що через "незрозумілу бездіяльність" керівництва Нафтогазу Україна може втратити 1,6 млрд грн, компанія відповіла.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У компанії зазначили, що вона "співпрацює з уповноваженими міністерствами, відомствами й антикорупційними органами над поверненням активів в Україну".

"Оскільки в запиті НАБУ йдеться про відмову від статусу позивача у кримінальному провадженні, Нафтогаз для ухвалення виваженого рішення потребує координації з органами державної влади й наразі докладає зусиль для задоволення запиту НАБУ", – наголосили у "Нафтогазі".

У пресслужбі додали, що лише "єдність та послідовність усіх сторін дадуть необхідний державі результат".

Зазначається, що жодна зі сторін не уточнила походження коштів.

Нагадаємо:

НАБУ та САП отримали шанс вперше в історії України повернути з-за кордону 1,6 млрд грн. Однак, за даними антикорупційних органів, процес може зірватися через позицію в.о. керівника "Нафтогазу".