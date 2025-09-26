Нафта готується зростати після зупинки експорту палива з РФ

Ціни на нафту в п'ятницю трохи зросли і можуть піднятися більш ніж на 4% за тиждень, оскільки атаки України на енергетичну інфраструктуру Росії змусили Москву обмежити експорт палива і майже призвели до скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент, або 0,3%, до 69,63 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 32 центи, або 0,5%, до 65,30 долара за барель.

"Зростання було підтримане триваючими ударами українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі, попередженням НАТО Росії про готовність реагувати на майбутні порушення її повітряного простору та рішенням Росії зупинити експорт ключових видів палива", — сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Обидва індекси, ймовірно, зафіксують найбільше зростання з тижня, що закінчився 13 червня, коли Brent злетіла на 11,7%, а WTI підскочила на 13% на тлі обміну повітряними ударами між Ізраїлем та Іраном.

Зниження потужностей з переробки нафти змусило Москву майже скоротити видобуток сировини. Декілька російських регіонів стикаються з дефіцитом певних марок палива.

Обидва індекси також досягли найвищого рівня з 1 серпня цього тижня, що було спричинено несподіваним падінням тижневих запасів нафти в США, а також атаками України на енергетичну інфраструктуру Росії.

Оголошення регіонального уряду Курдистану в четвер про відновлення експорту нафти протягом 48 годин також чинило тиск на ціни.

Нагадаємо:

Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року і ввела заборону на експорт дизельного палива для невиробників, відповідно виробники зможуть продовжити експорт.