Нафта стабільна перед новими митами Трампа

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на попередній сесії торгів через побоювання, що нові американські мита можуть поглибити глобальну торгівельну війну.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1 цент до 74,50 доларів за барель до 03:46 за Гринвічем після падіння на 0,4% у вівторок.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 3 центи до 71,23 долара після падіння на 0,4%. У понеділок ціни встановилися на найвищому рівні за останні п'ять тижнів.

Раніше Білий дім підтвердив, що президент Дональд Трамп запровадить нові мита в середу 2 квітня, хоча не надав жодних подробиць про розмір і сферу застосування торгових бар'єрів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли у вівторок після погроз президента США Дональда Трампа ввести додаткові тарифи на російську нафту і атакувати Іран.