Нафта зростає після погроз Трампа щодо російської нафти

Ціни на нафту виросли у вівторок після погроз президента США Дональда Трампа ввести додаткові тарифи на російську нафту і атакувати Іран.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 16 центів, або на 0,2%, до 74,93 долара за барель.

В той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 13 центів, або на 0,2%, до 71,61 долара.

За день до цього контракти досягли п'ятитижневих максимумів.

"Короткострокові ризики перекошені в бік зростання, а загрози США ввести додаткові тарифи на російську та іранську нафту змушують учасників ринку враховувати в ціні ризики скорочення поставок нафти", - сказав ринковий стратег в IG Єп Чжун Ронг.

Опитування 49 економістів і аналітиків, проведене Reuters у березні, показало, що цього року ціни на нафту залишатимуться під тиском тарифів США та економічного спаду в Індії та Китаї, в той час як ОПЕК+ збільшить пропозицію.

Нагадаємо:

30 березня Трамп пригрозив Росії високими митами на нафту, якщо та не погодиться на укладання швидкої мирної угоди.