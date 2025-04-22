Ціни на нафту зростають, але занепокоєння щодо мит залишаються

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори скористались падінням котирувань та почали закривати короткі позиції, втім побоювання щодо впливу мит і монетарної політики США на економіку зберігаються, що може зменшити попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, до $66,62 за барель. Контракт на нафту WTI з постачанням у травні зріс на 65 центів, до $63,73 за барель. Більш активний червневий контракт WTI подорожчав на 43 центи (0,7%) — до $62,84 за барель.

У понеділок обидва еталонні сорти впали більш ніж на 2% через ознаки прогресу в ядерних переговорах між США та Іраном, що зменшило побоювання щодо обмеження постачання.

"Після різкого обвалу в понеділок ринок почав закривати короткі позиції", — зазначив Хіроюкі Кікукава, головний стратег інвестиційного підрозділу Nissan Securities. "Але побоювання щодо можливої рецесії, спричиненої торговою війною, залишаються", — додав він, прогнозуючи, що ціна WTI коливатиметься у межах $55–$65 через поточну невизначеність навколо мит.

У понеділок президент США Дональд Трамп знову розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та заявив, що економіка США може сповільнитися, якщо негайно не буде знижено відсоткові ставки.

Його слова викликали занепокоєння щодо незалежності ФРС у питаннях монетарної політики, а також перспектив американських активів. У понеділок основні біржові індекси США впали, а доларовий індекс знизився до мінімуму за три роки.

"Зростаюча невизначеність навколо монетарної політики США може негативно позначитися на фінансових ринках і економіці загалом, що підвищує ризики зниження попиту на нафту", — зазначив Кікукава.

Згідно з опитуванням Reuters від 17 квітня, інвестори вважають, що тарифна політика США спричинить суттєве уповільнення економіки цього року та наступного. Ймовірність рецесії протягом наступних 12 місяців, за оцінками, наближається до 50%.

Прогрес у переговорах між США та Іраном також може тиснути на ціни на нафту, знижуючи побоювання щодо нестачі постачання, адже Іран є одним із ключових виробників.

Нагадаємо:

У понеділок долар різко впав на тлі невизначеності в економічній політиці США після нових нападок Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.