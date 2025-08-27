Нафта стабілізувалась: Україна у фокусі трейдерів

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після падіння на попередній сесії, оскільки ринок стежив за новими подіями у війні в Україні, а інвестори зважували нові високі мита США на Індію, третього за величиною споживача нафти у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1 цент до 67,32 долара за барель о 03:54 за Гринвічем, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 8 центів до 63,33 долара.

Обидва контракти впали на понад 2% у вівторок 26 черпня після того, як почали тиждень на двотижневому максимумі.

"Існує велика невизначеність щодо того, як може бути вирішена патова ситуація в Україні, що віщує волатильність цін на нафту, але, ймовірно, в відносно невеликому діапазоні", — сказала засновниця компанії Vanda Insights, що надає аналітичні послуги на ринку нафти Вандана Харі.

Вона додала, що протягом останнього тижня значна частина знижки на нафту, пов'язаної з війною в Україні, була скасована, а ринок не готовий враховувати в ціні значну премію за ризик постачання.

З іншої сторони, США планують ввести додаткові мита в розмірі 25% на експорт з Індії у середу, що збільшить їх загальний розмір до 50% і зробить їх одними з найвищих. Це змушує трейдерів вагатися щодо напрямку ринку.

Війна в Україні впливає на ринок нафти й іншими способами, оскільки атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи скорочують їхню діяльність, змушуючи їх експортувати нафту, яку вони не можуть переробити.

Росія переглянула свій план експорту нафти з західних портів на 200 000 барелів на день у серпні порівняно з початковим графіком після атак минулого тижня.

Нагадаємо:

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель у найближчі тижні.