Ціни на нафту відреагували на можливе підвищення мит від США

Ціни на нафту знизилися через те, що ринок остерігаються можливого повернення підвищених тарифів у США, що може знизити попит на пальне.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent впали на 53 центи, або 0,77%, до $68,58 за барель. Нафта WTI знизилася на 51 цент, або 0,76%, до $66,94 за барель.

Обидва сорти зросли до максимуму за тиждень, коли Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ, що викликало побоювання щодо можливої ескалації давнього конфлікту навколо ядерної програми Тегерана. Додатково ринки підтримала новина про попередню торговельну угоду між США та В’єтнамом.

Проте навколо торгової політики США зростає невизначеність: 90-денне призупинення дії підвищених тарифів закінчується 9 липня, а нових угод із ключовими партнерами — ЄС і Японією — досі немає.

Також очікується, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники на кшталт Росії (група ОПЕК+) на вихідних погодяться збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу.

Через невизначеність навколо тарифів та рішення ОПЕК+, а також через майбутні святкування Дня незалежності 4 липня у США, учасники ринку "ймовірно, не захочуть ризикувати перед довгими вихідними№, — зазначили аналітики ING у четвер.

Негативний настрій також посилили дані приватного дослідження, які показали, що активність у сфері послуг Китаю — найбільшого імпортера нафти — у червні зросла найповільніше за дев’ять місяців. Причина — слабкий попит і скорочення нових експортних замовлень.

До того ж несподіване зростання запасів нафти у США викликало нові сумніви щодо попиту в найбільшому споживачі нафти у світі.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.