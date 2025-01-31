Нацбанк спрогнозировал, как долго еще в Украине будет дефицит электроэнергии

Ожидается, что дефицит электроэнергии будет сокращаться, однако будет сохраняться в последующие годы, поскольку восстановление энергосистемы требует значительного времени и финансирования.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2025 года.

С учетом импорта в 2025 году дефицит э/э оценивается на уровне 4% (6% в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года), в 2026 году - 2% (3%) и около 1% в 2027 году.

Дефицит электроэнергии будет сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте.

Риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита остаются весомыми. В случае их реализации рост ВВП будет меньше, чем по базовому сценарию, а рост цен - выше.

Положительным риском прогноза являются более быстрые, чем ожидания, ремонтные работы и ввод в действие новых мощностей, а также дальнейшее расширение пропускной способности импорта электроэнергии в Украину, что обусловит меньший дефицит.

Напомним:

В мае 2024 года НБУ прогнозировал, что к концу 2024 года дефицит электроэнергии составит 5-7%, а в 2025 году - 7% в первом квартале и по 3% в квартал до конца года.