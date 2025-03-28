Заборона ЄС на реекспорт російського СПГ набула чинності

Цього тижня набула чинності заборона Європейського Союзу на реекспорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через порти ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Заборона, забороняє перевантаження російського СПГ у портах ЄС для експорту в треті країни. Вона була введена в червні 2024 року з мораторієм до 26 березня 2025 року для контрактів, підписаних до 25 червня минулого року.

Як повідомляє Reuters, експерти газового ринку кажуть, що цей захід матиме незначний вплив, оскільки перевалка через порти ЄС в Азію становить менше 10% від загального обсягу експорту російського СПГ, але постачальники спрямовуватимуть цей обсяг до Європи.

При цьому ЄС не планує в найближчому майбутньому припиняти закупівлю російського СПГ. Євросоюз намагатиметься відмовитись від російського газу до 2027 року завдяки зростанню експорту з Норвегії, США та Катару.

Згідно з дослідженням глобального енергетичного аналітичного центру Ember, імпорт російського природного газу в ЄС збільшився на 18% у 2024 році.

"Ця тенденція зберігається і в 2025 році: в лютому ЄС в середньому імпортував 74,3 млн кубометрів на добу російського ЗПГ, що на 11% більше щомісячного приросту", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

У березні Європа різко збільшила закупівлі скрапленого природного газу (СПГ), досягнувши сезонного максимуму.