Куба осталась без электричества из-за аварии на электростанции: миллионы без света

Национальная энергосистема Кубы подверглась обвалу рано утром в среду из-за выхода из строя крупнейшей электростанции страны, сообщили в правительстве.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это уже очередной случай сбоя, поскольку энергосеть острова находится в критическом состоянии из-за нехватки топлива, природных катастроф и экономического кризиса.

Министерство энергетики и горного дела сообщило, что электростанция Антонио Гитерас в Матансасе, крупнейший производитель электроэнергии на острове, остановила работу около двух часов ночи, что вызвало обвал энергосистемы.

Стареющие нефтезаправочные электростанции Кубы, которые уже едва справляются с обеспечением электричества, оказались в полном кризисе в этом году из-за сокращения импорта нефти из Венесуэлы, России и Мексики. Это привело к многочисленным общенациональным отключениям света за последние два месяца.

Из-за аварии в среду утром столица Гавана почти полностью осталась без света, по сообщениям очевидцев. Освещение до рассвета можно было увидеть только в нескольких крупных отелях и правительственных зданиях, выделявшихся на горизонте города.

Сообщения в социальных сетях об отключении света в других регионах Кубы свидетельствуют о том, что весь остров с населением около 10 миллионов человек остался без электричества, хотя правительство еще не подтвердило масштабы отключения.

Министерство энергетики и горного дела заявило, что работает над восстановлением работы энергосистемы.

Министерство энергетики и горного дела заявило, что работает над восстановлением работы энергосистемы.

Ранее энергосеть Кубы уже подвергалась многочисленным обвалам: в октябре из-за недостатка топлива и удара урагана Оскар, а затем в ноябре после прохождения урагана Рафаэль.