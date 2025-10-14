Експорт нафти РФ зріс до максимуму за два роки на тлі атак дронів

Морські відвантаження російської сирої нафти за останні чотири тижні піднялися до 28-місячного максимуму на тлі зростання видобутку й атак дронів на НПЗ, які змушують перенаправляти обсяги на експортні термінали.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними відстеження суден, чотиритижневий середній показник відвантажень з портів РФ становив 3,74 млн барелів на добу станом на 12 жовтня — це найвище значення з червня 2023 року. Такий середній показник краще відображає тренд, ніж більш мінливі тижневі дані.

Москва поступово нарощує видобуток відповідно до підвищених квот у рамках багатомісячного курсу ОПЕК+ на повернення додаткових обсягів на ринок. З березня, до старту цього етапу, цільовий рівень видобутку Росії зріс більш ніж на 500 тис. б/д.

Пропозиція на експорт також зросла останніми тижнями через інтенсивні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах: щонайменше 28 атак з початку серпня проти 21 за перші сім місяців року.

Нафта, яку неможливо переробити через-ці удари, імовірно, прямує на експорт через балтійські та чорноморські порти. Відвантаження з Приморська, Усть-Луги та Новоросійська в середньому склали 2,3 млн б/д за останній чотиритижневий період.

Це може залишити дуже мало реального резерву потужностей терміналів, особливо з огляду на зиму, коли погода ускладнює відвантаження.

Нагадаємо:

